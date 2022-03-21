Итальянские мафиозные группировки могут воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы получить определенные выгоды.

С таким предупреждением в воскресенье, 20 марта, выступил главный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

"Каждый раз, когда возникает чрезвычайная ситуация, мафии пытаются использовать каналы, по которым они могут проникнуть и получить прибыль. Такая схема повторялась и неоднократно выявлялась в судебной истории", - сказал прокурор.

Федерико Кафьеро де Рахо считает, что в нынешней ситуации преступные группировки воспользуются непосредственно ходом конфликта и "трудностями рынка, чтобы получить преимущества, с одной стороны, над товарами, с другой, над оружием". Он уточнил, что речь идет о возможном росте спекулятивных действий на рынке, а также о рисках приобретения оружия нелегальным путем.

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