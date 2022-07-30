Торгово-развлекательный центр Retroville, серьезно поврежденный в марте после обстрела, полноценно возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ в Facebook.

Уточняется, что с 29 июля открылось более 50 магазинов и заведений. Среди них - магазины одежды и белья, косметики, ювелирных украшений, кафе и рестораны.

Вчера также заработал фуд-корт и кинотеатр Multiplex.

Это случилось с небольшим опережением - ранее планировалось вновь открыть ТРЦ в августе.

Напомним, российские оккупанты обстреляли ТРЦ Retroville на Виноградаре в Киеве 20 марта. В результате восемь человек погибли. ТРЦ претерпел значительные разрушения. После освобождения Киевской области от российских войск торгово-развлекательный комплекс частично открыли после ремонта 15 июня.

Как писала "Страна", в Украине также могут возобновить работу рестораны McDonald’s. Несмотря на то, что раньше в компании заявляли, что не откроют рестораны в Украине до окончания войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.