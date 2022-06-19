Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине есть условия для возобновления работы McDonald's. Украинские власти активно убеждают компанию вернуться в Украину.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald's является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется", - сказал Кулеба.

"Интересно, что сегодня как раз в соцсетях начали обсуждать, что менеджеры McDonald's уже обзванивают сотрудников и говорят им, что с 1 августа сеть может возобновить свою работу в Украине", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, еще 5 мая в пресс-службе компании заявили, что рестораны McDonald's не будут работать в Украине до завершения боевых действий. Все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы, а компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать зарплаты 10 тысячам своим работникам в Украине.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как работают рестораны в Украине во время войны.