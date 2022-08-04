В четверг, 4 августа, в ряде областных центров Украины сообщают о минировании важных инфраструктурных объектов.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал сообщил об эвакуации из помещения железнодорожного вокзала и ЦУМа. В результате проверки информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

Об этом сообщили областные власти после проверки зданий на наличие взрывоопасных предметов.

Также есть сообщения о минировании вокзалов и других инфраструктурных объектов в других городах.

В Виннице сообщается о возможном минировании Центрального рынка и железнодорожного вокзала.

В Ровно сообщается о заминировании железнодорожного вокзала и автовокзала.

В Хмельницком проверяют информацию о заминировании автовокзала, овощного рынка, ж/д вокзала.

В Кропивницком на наличие взрывчатки проверяют центральный рынок. Люди эвакуированы. На местах работают специалисты.

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