Двое больных COVID-19 малышей находятся в реанимации одной из киевских детских больниц. Одному ребенку еще не исполнилось двух лет, а второй – младенец, родившийся 14 дней назад.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. Ее слова приводит Фейсбук Киевской горгосадминистрации.

Как сказала чиновница, всего в столичных учреждениях здравоохранения с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 78 человек, из которых пять детей, а с подозрением на заболевание - 29 человек, из которых 22 ребенка.

Гинзбург отметила, что на примере профильного инфекционного детского медицинского учреждения столицы можно сделать выводы о тенденции к росту случаев тяжелых форм коронавирусной инфекции среди детей.

"Если первые четыре месяца 2022 года на стационарном лечении находились единицы детей с COVID-19, а в реанимацию дети не попадали вообще, то в июле врачи отделения интенсивной терапии боролись за двух малышей и сейчас спасают еще двоих. Это однозначно свидетельствует о том, что COVID в своем тяжелом течении возвращается. Возвращается стремительно и агрессивно, не жалея самых незащищенных – самых молодых", – сказала Гинзбург.

Директор департамента подчеркнула: всем горожанам следует помнить, что заразиться можно где угодно. Поэтому, когда речь идет о детях, которые по возрасту еще не могут быть привиты, основная задача родителей – строго соблюдать правила эпидемической безопасности.

"Старайтесь не посещать без крайней необходимости мест скопления людей. Просите их надевать маски, если они находятся в непосредственной близости от вашего ребенка; сами старайтесь защитить лицо ребенка (маской, если возраст позволяет), чтобы обезопасить его от попадания инфекции через рот или нос. Следите за гигиеной своих рук и не давайте ребенку браться за поверхности в общественных местах, транспорте; обрабатывайте руки себе и ребенку безопасными антисептиками. Нужно взять за правило, что все, кто возвращается с улицы, могут подходить к вашему малышу только после того, как помыли руки, а еще лучше – переоделись в домашнюю одежду. Мы же понимаем, что взрослый человек может быть больным, не чувствовать это, но при этом переносить инфекцию", – посоветовала Гинзбург.

Всем, кому позволяет возраст, она настоятельно рекомендует вакцинироваться. Ведь вакцинация с большой вероятностью сможет предотвратить заболевание и почти полностью нивелирует риск его тяжелого течения.

"Прививки от COVID-19 проводятся в центрах первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центрах. Центры массовой вакцинации работают в ТРЦ GULLIVER, River Mall, универмаге "Украина". На базе коммунальных учреждений здравоохранения также работают мобильные бригады, которые по заявочному принципу могут выезжать на вакцинацию", – сообщила Гинзбург.

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