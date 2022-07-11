В Броварах мужчина устроил пьяный погром в супермаркете и стрелял по полицейским, которые приехали на вызов.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

53-летний мужчина выпил бутылку алкоголя прямо в магазине, а затем устроил там погром с ружьем. Когда полицейские попытались его утихомирить, он открыл по ним огонь.

"Мы ввели специальную полицейскую операцию, задержали гуляку и поместили в изолятор временного содержания. Теперь злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение", - сообщил Небитов.

Дома у мужчины нашли ружье и гранаты.

Напомним, на днях полиция задержала киевлянина, который пьяным стрелял из пистолета в окно.

Также мы публиковали видео, как пьяный тинейджер устроил двойное ДТП на Крещатике, пытаясь сбежать от полицейских.

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