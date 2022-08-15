В Чернигове военные открыли огонь, когда одного из них хотели задержать полицейские за езду на мотоцикле с признаками наркотического опьянения.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

Полиция остановила мотоциклиста, но он позвал на помощь своих приятелей, "находившихся в составе одного из военных формирований". Они приехали и начали угрожать правоохранителям автоматами.

"Они пытались физически оттеснить их (полицейских – Ред.) от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом оскорбляли и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной стражей порядка, наехал полицейскому на ногу", - говорится в сообщении.

Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность, сообщают в полиции.

Ранее мы публиковали видео, как недавно в Каменском пьяный полковник СБУ угрожал оружием остановившим его патрульным.