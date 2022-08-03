В Киевской области патрульные остановили за нетрезвым вождением тракториста. Иллюстративное фото

В среду утром, 3 августа, патрульные Киевской области отстранили от вождения нетрезвого тракториста.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня, около 9 часов, бориспольские инспекторы заметили трактор Т-16, который двигался с нарушением ПДД. Полицейские остановили транспортное средство. Во время общения с 52-летним водителем патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, координация движений нарушена, а речь не четкая", - говорится в сообщении.

Водитель трактора согласился пройти осмотр на состояние опьянения, результат которого показал 2.33 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму почти в 12 раз.

Поэтому патрульные составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления. 

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