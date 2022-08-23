В ночь с 22 на 23 августа россияне четыре раза обстреляли Днепропетровскую область. В Криворожском районе погибла 45-летняя женщина, ее муж был ранен и попал в больницу. В Никопольском районе пострадали две женщины.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, Криворожский район обстреляли из "Ураганов". В Зеленодольской громаде в результате удара погибла 45-летняя женщина. Ее муж получил ранения. Дом семьи поврежден.

Никопольский район области ночью обстреливали три раза. В Марганецкой громаде зафиксированы прилеты 13 снарядов тяжелой артиллерии. Пострадали жительницы Марганца - женщины 61 и 63 лет. Одна из них попала в больницу. В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

В Червоногригоровской громаде повреждено 10 домов и линия электропередач. Без света остались до тысячи человек.

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