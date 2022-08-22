Россияне ввели в бой несколько новых батальонно-тактических групп (БТГ) на направлении в сторону участка от Александровки до Посад-Покровского (на границе Херсонской и Николаевской областей).

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

По его словам, свежие БТГ переброшены с левого берега Днепра.

На остальных участках линии фронта, как сообщил Арестович, изменений нет.

Также он подтвердил, что Антоновский мост в Херсонской области все еще в рабочем состоянии, и по нему идет военная техника РФ.

По мнению Арестовича, ситуация с этим мостом доказывает, что обстрелы Крымского моста с целью разрушения бессмысленны.

Возможен разве что символический удар, добавил советник Ермака.

Напомним, по словам экспертов, Россия формирует новые наземные группировки и может попытаться повторить крупное наступление.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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