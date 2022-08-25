Подробности последствий ракетного удара по поселку Чаплино Днепропетровской области опубликовал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что днем ракета уничтожила частный дом, под завалами которого оказались 3 человека – женщина и 2 ребенка.

"Женщину и 13-летнего мальчика спасли местные жители. Тело погибшего 11-летнего мальчика из-под завалов достали спасатели", – рассказал Тимошенко.

Позже, по его словам, россияне еще раз атаковали населенный пункт – сначала одной ракетой, а затем еще тремя.

"Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие — попали в железнодорожную станцию.

Из-за удара возник пожар в 5 пассажирских вагонах. Погиб 21 человек, ранены – 22.

Спасатели локализовали огонь, сейчас продолжаются поисковые работы", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа армия России ударила ракетами по ж/д станции под Днепром.

В своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал ответ виновным в трагедии в Чаплино. Зеленский сообщил, что погибли 22 человека, в том числе подросток, в дом которого попала ракета, а пять человек сгорели в машине.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Украина обязательно серьезно ответит России за удар по ж/д станции под Днепром.