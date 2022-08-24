В Сети появились фото последствий дневного обстрела Криворожского района Днепропетровской области.

Соответствующие кадры в Telegram опубликовал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Также чиновник сообщил о последствиях обстрела Синельниковского района.

"Ударили трижды. Попали по частному дому, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти", – написал Лукашук.

Ранее мы писали, что 19 августа россияне из ствольной артиллерии ударили по Марганцу (Никопольский район).

В результате обстрела пострадали 4 человека, двое госпитализированы. В городе повреждены 5 жилых домов, несколько хозяйственных построек, линии электропередач.

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