Россияне ударили по ж/д станции Чаплино

В Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН.

"Четыре пассажирских вагона горят. На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", - сказал Зеленский.

Ранее информация об ударе по Чаплино никем из официальных лиц не сообщалась.

Последствия удара по Чаплино

Последствия удара по Чаплино

Последствия удара по Чаплино

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский допустил агрессию России против других стран и заявил о том, что "РФ может остановить только победа Украины".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

В новом выпуске блога Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" смотрите, что рассказывают украинские военные на передовой.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.