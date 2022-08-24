В Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН.

"Четыре пассажирских вагона горят. На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", - сказал Зеленский.

Ранее информация об ударе по Чаплино никем из официальных лиц не сообщалась.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН Владимир Зеленский допустил агрессию России против других стран и заявил о том, что "РФ может остановить только победа Украины".

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

В новом выпуске блога Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" смотрите, что рассказывают украинские военные на передовой.