Президент Украины Владимир Зеленский выступил в онлайн-формате на заседании Совета Безопасности ООН.

В своем обращении он заявил, что только победа Украины над Россией остановит ее агрессию против других стран.

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, то все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", – сказал украинский президент.

Напомним, на саммите "Крымская платформа" Владимир Зеленский заявил, что Украина "дает по роже" России. И не пойдет на заключение никаких мирных соглашений наподобие минских.

Ранее мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сейчас Владимир Путин "хочет сделать перерыв", но в целом готовится к затяжной войне. По его словам, победить Россию быстро невозможно, потому что это "большая колониальная страна", которая использует входящие в ее состав этносы в войне против Украины. Но Данилов все равно верит в крах РФ.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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