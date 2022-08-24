Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости.

В этом году праздничный видеоролик президента состоит из двух частей.

Первая часть длится примерно 8 минут - это монолог Зеленского на Майдане. Он говорит о том, что 24 февраля позволило многим сделать окончательный выбор - за Украину или против. "Кому Мариуполь, а кому Монако".

Приводим несколько тезисов:

украинцы начали бороться еще когда не было "Хаймарсов", но было желание людей защищать свою землю.

Украина объединила мир, разобщенный пандемией. "Украина разбудила весь континент, Европа выходит на площади, вводит санкции. Большой мир понял, что деньги - пахнут кровью и смертью".

Вторая часть ролика - клип о девочке, которая стала героиней прошлогоднего праздника. Если год назад она прошла через разные исторические эпохи Украины, то сейчас она идёт сквозь те испытания, которые выпали на долю страны после начала войны.

Затем снова появляется Зеленский, который говорит фактически о том, что переговоров с Россией не будет.

"Мы не будем искать с террористами понимания, хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать и убивать тысячи людей, которых пришли защищать. И для нас ближе и понятнее Джонсон, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски".

Он также заявил, что Украина будет воевать до конца. "Что для нас конец войны? Раньше мы говорили "мир", теперь мы говорим - "победа". Мы не садимся за стол переговоров под действием страха, с пистолетом у виска. Для нас страшны не окопы, а оковы", - сказал президент.

Крым и Донбасс будут возвращены, "каким бы этот путь не был", добавил Зеленский. Украина требует "все 25 регионов без уступок и компромиссов", сказал он.

Заканчивается ролик тем, как девочка идёт среди трофейной российской техники на Крещатике.

"То есть "война до победы" и отказ от территориальных уступок России - это основная мысль поздравления Зеленского", - комментирует ролик президента Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко также показал видео к празднику.

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