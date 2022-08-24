Мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик по случаю Дня Независимости Украины, который страна отмечает сегодня, 24 августа.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале столичного градоначальника.

Видеоролик состоит из нарезки кадров о том, как жил Киев после российского вторжения. Помимо разрушенных домов и военных, мэр вставил в ролик демонтаж монумента Дружбы народов.

Авторы видео показали крупным планом, как у памятника отвалились головы украинского и русского рабочих, которые символизировали единение Украины с Россией.

Ранее мы рассказывали, что в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День независимости.

Также писали, как отпразднуют День Независимости в Украине в 2022 году.

Тем временем, война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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