Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине "дает по роже" России. И не пойдет на заключение никаких мирных соглашений наподобие минских.

"Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году мир хорошенько по роже им не дал – они пошли дальше и дальше. А мы им по роже даём", – сказал Зеленский на Крымской платформе.

Также он заявил, что в нынешней ситуации Украина не пойдет на прекращение огня и не собирается заключать с Россией никакие новые "минские соглашения", потому что это ведет только к потере территорий.

"В той точке, где мы находимся, к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы разъяснили, что "Минска-3", или "Минска-5", или "Минска-7" не будет. Мы в эти игры играть не будем, мы так потеряли часть наших территорий. И все это прекрасно понимают, все это от нас слышали. Потому что это - западня", - сказал Зеленский.

Зеленский пояснил, чего опасается Украина: временное перемирие может затянуться на годы, в результате страна фактически лишится ныне захваченных Россией территорий на востоке и юге, а затем Россия может снова напасть и попытаться захватить остаток юга Украины: Николаев и Одессу с областями и даже, как сказал Зеленский, снова попытаться захватить Киев.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.