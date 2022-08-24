Сегодня, 24 августа, в Донецке ТЦ "Галактика" в микрорайоне Широкий попал под обстрел. Донецкие телеграм-каналы публикуют фото и видео прилета в торговый центр.

Судя по видео, которое публикуют, внутри торгового центра могли находиться люди.

В ТЦ начался пожар. На видео видно интенсивное задымление. Сообщается, что есть пострадавшие.

Напомним, 23 августа центр Донецка тоже попал под обстрел, над городом поднимался дым. Позже выяснилось, что удар пришелся по зданию "администрации" так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Впрочем, российские СМИ сообщили, что Пушилин не пострадал в результате обстрела его "администрации".

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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