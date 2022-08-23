Российские СМИ сообщают, что глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин не пострадал в результате удара по его "администрации" в центре Донецка.

Пушилина в момент обстрела в здании не было, пишет телеграм-канал "Mash".

Позже появилось и видео обращения Пушилина.

Кроме того, пишут о перебоях со связью после обстрела центра Донецка.

Ранее местные паблики обнародовали видео и фото с места обстрела. По словам очевидцев, в здании "администрации" Пушилина после прямого попадания начался пожар. В Ворошиловском районе погиб парень 2004 г.р., сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

Напомним, на днях на окраине Донецка прогремел мощный взрыв, после него еще долго продолжалась детонация.

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