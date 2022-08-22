В Донецке в ночь с 21 на 22 августа был прилет в районе бывшего гипермаркета "Ашан" (восточная окраина города). По данным очевидцев, был сильный взрыв, и сейчас что-то продолжает детонировать.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

На видео, которые они распространяют, видны клубы поднимающегося дыма.

Напомним, на днях в Донецке под огонь попал район, соседствующий с Песками. Жестокие прилеты зафиксированы в поселке Северный.

Вместе с тем, сообщалось, что жители части Донецкой области из-за боевых действий остались без воды.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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