В Донецке - интенсивный обстрел Куйбышевского района. Пострадал Админпоселок - жилой квартал неподалеку от так называемого "казенного завода" - построенное ещё в советское время предприятие по выпуску боеприпасов.

Сообщается о попаданиях в дома на улицах Степная и Туманяна. На видео видны последствия попадания в многоэтажку.

В Донецке говорят, что есть пострадавшие.

Напомним, сегодня в сети также появилась информация о сильном обстреле самого центра Донецка - Ворошиловского района. Донецкие паблики сообщают, что прилеты в Донецке были на пересечении пр. Мира и ул. Артема, а также на пересечении пр. Титова и ул. Артема.

Война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.