В Горловке сегодня днем под обстрел попала территория оптового рынка. Местные паблики сообщают о четырех пострадавших - трех женщинах и одном мужчине, все они пенсионеры.

А в "ДНР" заявляют о повреждении инфраструктуры рынка и находившихся там автомобилей. Указывается, что обстрел производился из РСЗО "Град".

Напомним, вчера в "ДНР" заявили, что на химическом заводе "Стирол" в оккупированной Горловке начался сильный пожар после обстрела. Обошлось без пострадавших. "Мэр" Горловки также заявил, что химической угрозы для населения нет.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.