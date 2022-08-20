Часть Донецкой области осталась без воды из-за повреждения линии электропередач, питающих Карловскую фильтровальную станцию.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале мэр Мирнограда (бывшего Димитрова) Александр Брыкалов.

"В связи с аварийной ситуацией, вызванной боевыми действиями, было повреждение ЛЭП, вследствие чего с 10:30 20.08.2022 года была остановлена Карловская фильтровальная станция и прекращено водоснабжение потребителей", - написал чиновник.

Кроме Мирнограда, без воды остались Белозерское, Белицкое, Горня, Доброполье, Новогродовка, Покровск, Селидово и Украинск.

Напомним, это не первое обесточивание Карловской фильтровальной станции. Так, 27 июля мэр Покровска Руслан Требушкин сообщал, что станция была отключена после повреждений из-за обстрелов.

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Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

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