В Житомире из-за аварии на трансформаторной подстанции отключена подача воды.

Об этом сообщает в Facebook коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"В связи с аварийной ситуацией на трансформаторной подстанции, в результате которой было повреждено оборудование, сегодня в Житомире будет приостановлено водоснабжение. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению подстанции", - говорится в сообщении предприятия.

Отвечая на вопросы потребителей, компания объяснила, что на подстанции произошло возгорание, и, вероятнее всего, сегодня воды не будет.

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