Крупнейшая река Италии - По - столкнулась с сильнейшим за 70 лет кризисом - из-за отсутствия дождей, высоких температур и нехватки снега в горах (зима была теплой) сокращается поступление воды по притокам.

Поэтому ассоциация коммунальных компаний Utilitalia обратилась к главам 125 населенных пунктов в Ломбардии и Пьемонте с предложением перекрывать итальянцам воду по ночам.

Об этом пишет ANSA.

Ущерб от разрушительных последствий для сельского хозяйства уже оценивается в 1 млрд евро. При этом серьезные риски грозят и гидроэнергетическому сектору, так как воды может не хватить для охлаждения электростанций. В то же время простые граждане тоже могут остаться без водоснабжения, если в муниципалитетах примут решение прекратить подачу воды по ночам.

Напомним, ранее власти Италии внесли изменения в правила для государственных учреждений в целях экономии электроэнергии. Также в Италии запретили ставить температуру на кондиционерах ниже +25 градусов. За нарушения - штраф до 3000 евро.

Также Италия предложила мирный план урегулирования в Украине, который одобрили в США.

Напомним, что в конце мая премьер Италии заявлял, что в разговоре с Путиным не увидел надежды на мир в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.