Суд итальянского Турина отклонил иск посла России к La Stampa за статью с призывом убить Путина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посол России Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру на итальянскую газету и ее автора Доменико Куирико за публикацию 2 марта статьи "Президент. Если убить тирана − единственный выход", в которой обсуждались возможности, целесообразность и гипотетические исполнители убийства президента РФ.

По словам Захаровой, суд не нашел "наличия противоправного деяния".

Напомним, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено неудачное покушение после вторжения в Украину. К нему были причастны выходцы из Кавказа.

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Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

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