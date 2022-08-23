Во вторник, 23 августа, под обстрел в Донецке попало здание "администрации главы ДНР" Дениса Пушилина на бульваре Пушкина.

Видео с места обстрела публикуют местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, в здании "администрации" Пушилина после прямого попадания начался пожар. Также сообщают о погибшем.

"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин подтвердил удар по зданию. Также он заявляет, что в Ворошиловском районе (там находится "администрация") погиб молодой человек 2004 г.р.

Официальных данных, что с самим Пушилиным пока нет. Российские Telegram-каналы пишут, что он не пострадал.

В сети также сообщаю о прилете рядом со зданием "МВД" на улице Горького.

Кроме того, публикуются фото пострадавшего отеля "Централь", расположенного на улице Артема в центре Донецка. Там обычно останавливаются российские журналисты.

Напомним, на днях на окраине Донецка прогремел мощный взрыв, после него еще долго продолжалась детонация.

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