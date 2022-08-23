Центр Донецка попал под обстрел. Над городом поднимается дым. Видео
23 августа под обстрел попал центр неподконтрольного Донецка. Очевидцы публикуют видео последствий прилетов. Информация о пострадавших уточняется.
На одном из видео закадровый женский голос говорит, что прилет был за домом быта "Кальмиуса".
По информации "мэра" Донецка Алексея Кулемзина, на данный момент зафиксированы:
- обстрел в районе ТЦ "Green Plaza";
- прямое попадание в жилой дом в Ворошиловском районе;
- попадания в районе проспекта Маяковского.
Местные телеграм-каналы также сообщают о прилете в районе отеля "Централь" в самом центре Донецка. Как сообщается, там часто останавливаются россияне.
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