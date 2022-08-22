СБУ заявляет о разоблачении в прифронтовых районах Донецкой области двоих корректировщиков, которые передавали противнику разведданные о боевых позициях "Хаймарсов".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанные, по данным СБУ, разведывали и передавали врагу точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, а также собирали информацию про геолокацию и функционирование местных объектов критической инфраструктуры.

"Установлено, что по их наводке агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - заявили в СБУ.

Полученную развединформацию злоумышленники передавали в "народную милицию ДНР", сообщает СБУ.

Обоим задержанным сообщили о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве дали 8 лет агенту, который корректировал обстрелы объектов энергетики и водоснабжения.

Также в отдельном материале мы разбирались, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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