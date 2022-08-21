В Кропивницком найден мертвым начальник областного управления СБУ Александр Наконечный.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По информации издания, у Наконечного проникающее огнестрельное ранение. Тело было обнаружено около 22:50 20 августа. Труп в квартире по улице Тарковского нашла супруга погибшего.

По предварительным данным, он совершил самоубийство из наградного пистолета.

Наконечный занимал должность начальника областного управления СБУ с января 2021 года.

Он родился и вырос в Винницкой области в семье правоохранителя. В 2006-м году окончил Национальную академию СБ Украины, после чего его направили для дальнейшего прохождения службы в Управление СБУ в Винницкой области. Там он прослужил год, потом его перевели в Киев.

До назначения в Кировоградскую область Наконечный два года работал в отделе контрразведки и более десяти – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Имел звание подполковника.

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