В СБУ прекратили деятельность хакеров, которые терроризировали Украину массовыми сообщениями о "минированиях" в последние два года.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Правоохранители разоблачили двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которые и организовали кампанию лжеминирований по всей стране.

Также сообщается о том, что хакеров разоблачили по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.

То есть речь идет о хакерах, живущих в Украине.

Напомним, что ранее в Харькове задержали айтишника, который "заминировал" госучреждения, вокзалы, аэропорт и ТРЦ. Он отправлял анонимные электронные письма о ложных минированиях госучреждений в Харькове и был причастен по меньшей мере к 14 случаям "минирования".

Также мы писали, как глава МВД Денис Монастырский ранее обвинил т.н. "ЛДНР" и Россию в организации массовых лжеминирований по всей Украине. Он сказал, что все это делается с целью распространения паники среди населения.