В Киеве неизвестные сообщили о заминировании Верховной Рады, где в 17:00 должны рассмотреть проект о введении режима ЧП в Украине. К зданию никого не пускают, оно закрыто на проверку.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Руслана Стефанчука Мария Дейнеко.

По ее данным, сообщение о заминировании поступило около 15:00.

По последним данным, спустя почти два часа, здание Верховной Рады открыли. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Напомним, что после поднятого, в том числе и "Страной", скандала вокруг попытки президента Владимира Зеленского протащить через Указ о чрезвычайном положении диктаторские нормы, в Верховной Раде отложили рассмотрение этого вопроса.

Ранее мы писали о том, что в среду, 23 февраля, началась кибератака на сайты украинских органов власти, перестали открываться сайты Рады, Кабмина и МИД.

Как сообщалось, 16 февраля по Киеву прокатилась волна "минирований". Полиция искала взрывчатку по всему городу.

Также мы сообщали, что в Харькове задержали айтишника, который "заминировал" госучреждения, вокзалы, аэропорт и ТРЦ.