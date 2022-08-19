СБУ заявила о разоблачении попытки российских спецслужб установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. По данным СБУ, чиновника склонили к сотрудничеству, когда тот еще до начала вторжения был в Крыму.

Кроме установки "жучков", сотрудник Управления делами Рады должен был собирать данные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, СБУ задержала корректировщиков июльских обстрелов Николаева и Баштанки. В Виннице также задержали несколько десятков подозреваемых в корректировке ракетного удара по городу.

Ранее "Страна" писала о том, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.