Служба безопасности установила хронологию захвата Каховской ГЭС и подрыва Северо-Крымского канала в первый день вторжения РФ в Украину. За этими преступлениями стоят двое российских командующих.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ идентифицировала заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11 отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова.

Они командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Ясников отдавал приказы по захвату обоих объектов критической инфраструктуры, а полковник Марков руководил подрывами.

Хронология событий 24 февраля была следующая:

российские военные с применением тяжелого вооружения захватили административные здания и сооружения Каховской ГЭС и взяли в заложники персонал

сделали невозможным функционирование гидроэлектростанции в штатном режиме

разрушили автодорожный мост, лишив объект жизненно необходимой логистики

осуществили ряд подрывов сооружений Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду в Крым

Ясникова и Маркова подозревают в нарушении законов и обычаев войны. Уже завершено досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по двум статьям УК: ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительный акт направлен в суд.

Накануне всех причастных к этому делу объявили в международный розыск.

Напомним, в первый день войны, 24 февраля, российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию и добрались до дамбы, которая перекрывала доступ днепровской воды в Северо-Крымский канал (СКК).

После этого российские солдаты подорвали дамбу и вода устремилась в канал, а 3 марта российские СМИ сообщили, что днепровская вода самотеком дошла до Армянска.

28 марта в Крыму заявили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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