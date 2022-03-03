Крымские телеграм-каналы пишут о том, что днепровская вода прорвалась на полуостров. Северо-Крымский канал сейчас в стадии наполнения, вода дошла до города Армянска.

Первое фото с водой в Северо-Крымском канале опубликовал "Крыминформ" в четверг, 3 марта.

При этом уточняется, что перекачивающие насосы пока не работают, в настоящее время вода по каналу идет самотеком.

Напомним, что насыпанную Украиной дамбу, которая закрывала воду для Крыма, взорвали 26 февраля.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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