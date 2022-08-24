В сети появились фото следа от запусков ракет с территории Беларуси. По предварительной информации, запуски производились с территории над Узденским районом.

Далее был зафиксирован пролёт над Слуцким районом в сторону Украины.

Также "Беларускі Гаюн" сообщает о взлете двух истребителей с аэродрома в Барановичах.

Тем временем в Украине воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме западных областей и неконтролируемых территорий.

В Киеве это уже седьмая воздушная тревога за сегодняшний день.

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали, существует ли угроза наземного наступления с территории Беларуси.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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