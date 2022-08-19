Учения белорусской армии продлены как минимум до 27 августа. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По ее информации, общее число продлений составило 17 недель.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта.

Об отсутствии планов наступления на Украину сегодня заявил и Александр Лукашенко.

Напомним, что в последние дни лета Россия проведет масштабные военные учения с Китаем, Беларусью, Индией и Монголией.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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