В граничащих с Беларусью районах Киевской области полностью запретили продажу алкоголя.

Об этом свидетельствует опубликованный в социальных сетях приказ Вышгородской районной военной администрации "О запрете продажи алкогольных напитков в торговых сетях (магазинах) и заведениях общественного питания на территории Иванковской и Полесской территориальных общин Вышгородского района".

Запрет начинает действовать с 00:00 часов 21 августа 2022 года и до особого распоряжения.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области сняли ограничения на продажу спиртных напитков. Под запретом остается продажа алкоголя только правоохранителям, военнослужащим ВСУ и другим военным формированиям.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".