В Донецкой области с сегодняшнего дня, 11 июля, запрещена торговля алкоголем для "обеспечения общественной безопасности".

Соответствующий приказ выдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", передает Донецкая ОВА.

"В целях обеспечения общественной безопасности и порядка с 11 июля 2022 года на территории Донецкой области на период действия правового режима военного состояния запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств)", - говорится в сообщении.

В области будет организовано патрулирование с целью контроля соблюдения запрета.

Ранее в Донецкой области на два часа сократили комендантский час.

Сейчас именно в Донецкой области происходят основные боевые действия. Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщал, что где россияне предпринимали попытки штурма.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.