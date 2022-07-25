В Закарпатской области сняли ограничения на продажу спиртных напитков. Под запретом остается продажа алкоголя только правоохранителям, военнослужащим ВСУ и другим военным формированиям.

Соответствующее решение принял совет обороны региона, сообщает пресс-служба горсовета.

По данным горсовета, с 23 июля перестали действовать ограничения на розничную торговлю (включая рестораны) алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом, вином и производимыми на спиртовой основе веществами.

Отметим, что запретили продавать алкоголь на Закарпатье в марте, а с апреля в области действовали ограничения по времени продажи спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области запретили продажу алкоголя.

Также писали, что в Сумской области сняли запрет на продажу алкоголя в будние дни.

Вместе с тем, в Киеве продлили время продажи спиртных напитков в магазинах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.