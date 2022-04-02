На Закарпатье разрешили продажу алкогольных напитков. Такое решение принял совет обороны Закарпатской области. С 3 апреля в регионе возобновят продажу спиртного.

Об этом сообщается в Фейсбуке Закарпатской областной госадминистрации.

Согласно записи, совет обороны области принял решение разрешить с 3 апреля 2022 года:

в период с 8:00 до 20:00 – продажу слабоалкогольных напитков, пива и вина;

в период с 8:00 до 18:00 – розничную торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, с ограничением продажи одной бутылки одному лицу.

Это разрешение распространяется также на заведения ресторанного хозяйства. Работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны и других военных формирований алкоголь и впредь продавать не будут.

Напомним, в пятницу, 1 апреля, в Киеве впервые с начала военного положения начали продавать алкоголь. Первый день без сухого закона обернулся ажиотажем.

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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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