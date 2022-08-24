Угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет, несмотря на то, что республика уже тем или иным образом участвует в войне против Украины.

Об этом со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Киев отрабатывает разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси. При этом Юсов добавил, что Беларусь и так уже участвует в войне. Для этого, по его словам, республика предоставляет свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производит ремонт российской поврежденной военной техники и проводит вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против нашей страны.

Напомним, Лукашенко вопреки прогнозам не привлекал белорусские войска к вторжению и заявлял, что Беларусь "не собирается воевать в Украине".

Вместе с тем разведка Британии считает, что белорусский президент продолжает поддерживать войну и становится все более зависимым от Москвы.

Кроме того, сообщалось, что Беларусь продлила свои военные учения до конца лета.

Сегодня же Лукашенко в поздравлении с Днем независимости пожелал украинцам "мирного неба".