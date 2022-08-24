Украинская разведка считает, что угрозы со стороны Беларуси для нашей страны нет. Скриншот из видео

Угрозы проведения наземной операции со стороны Беларуси пока нет, несмотря на то, что республика уже тем или иным образом участвует в войне против Украины.

Об этом со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, Киев отрабатывает разные сценарии, включая вторжение со стороны Беларуси. При этом Юсов добавил, что Беларусь и так уже участвует в войне. Для этого, по его словам, республика предоставляет свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производит ремонт российской поврежденной военной техники и проводит вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против нашей страны.

Напомним, Лукашенко вопреки прогнозам не привлекал белорусские войска к вторжению и заявлял, что Беларусь "не собирается воевать в Украине".

Вместе с тем разведка Британии считает, что белорусский президент продолжает поддерживать войну и становится все более зависимым от Москвы.

Кроме того, сообщалось, что Беларусь продлила свои военные учения до конца лета.

Сегодня же Лукашенко в поздравлении с Днем независимости пожелал украинцам "мирного неба".

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