Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости. В своем обращении он пожелал "мирного неба и мужества".

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В обращении он заявил, что "Беларусь и в дальнейшем будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях".

Кроме того, Лукашенко пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Напомним, Россия использовала территорию Беларуси для передвижения войск во время вторжения в Украину и запускала с территории союзного государства ракеты.

При этом Лукашенко вопреки прогнозам не привлекал белорусские войска к вторжению и заявлял, что Беларусь "не собирается воевать в Украине".

Вместе с тем разведка Британии считает, что Лукашенко продолжает поддерживать войну и становится все более зависимым от Москвы.

Кроме того, сообщалось, что Беларусь продлила свои военные учения до конца лета.

Тем временем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

В новом выпуске блога Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" смотрите, что рассказывают украинские военные на передовой.