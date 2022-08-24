Шевченковский район Харькова вчера, 23 августа, в 21:00 оказался под обстрелом РСЗО, и, предположительно, кассетных боеприпасов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По данным Харьковской ОВА, в результате обстрела повреждены жилые дома, ранение получил 38-летний мужчина.

Также в 23:00 над Шевченковским районом Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе.

В результате этого обстрела, по данным главы Харьковской ОВА, ночью медики госпитализировали женщину 33 лет, со взрывной травмой. Ее 5-летняя дочь из-за обстрела получила настолько сильный стресс, что ей также понадобилась помощь врачей.

Около 00:30, предварительно, ракетами С-300 обстрелян поселок Докучаевское Роганской громады. Разрушено хозяйственное здание. Был масштабный пожар, обошлось без пострадавших.

Также известно, что в течение суток противник массированно обстреливал Циркуны. В селе произошло сразу 4 пожара, ранен 59-летний мужчина.

Напомним, Харьков находится под постоянными обстрелами армией РФ. Ранее мы писали, что утром 23 августа войска РФ в очередной раз обстреляли город и область. В областном центре снаряд попал в частный дом.



Также "Страна" рассказывала, что в связи с постоянными угрозами обстрелов в Харькове и области ввели длительный комендантский час.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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