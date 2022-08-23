В Харькове и области утром 23 августа зафиксированы новые обстрелы. В 06:00 противник обстрелял Киевский район Харькова, было попадание в частный дом.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он заявил, что обошлось без пострадавших. Также был пожар в селе Коробочкино после обстрела в 06:00, информация о пострадавших уточняется.

Также вчера в 21:30 начался пожар после попадания трех ракет в тепличное хозяйство в Чугуевском районе, обошлось без пострадавших.

За сутки в Харьковской области ранены двое человек.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Харькове на заводе в Новобаварском районе вспыхнул сильный пожар. Столб черного дыма был виден из многих районов города. Причины пожара устанавливаются.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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