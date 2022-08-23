В Харькове утром во вторник, 23 августа, на одном из предприятий вспыхнул сильный пожар. Столб черного дыма был виден из многих районов города.

Об этом со ссылкой на ГСЧС региона сообщает "Суспильне".

По данным спасателей, около 04:40 загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города. Взрывов до возникновения пожара не было.

Около 06:30 пожар удалось локализовать, продолжается тушение огня.

Напомним, в Харьковской области комендантский час будет введен с вечера 23 августа до утра 25-го.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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