В ночь с 21 на 22 августа россияне снова нанесли ракетный удар по Харькову - и снова по Киевскому району.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

"Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание", - написал он в Telegram.

По данным Терехова, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне с двух сторон атаковали Нью-Йорк в районе Горловки. В Николаевской области РФ второй день атаковала Благодатное. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Сергей Шойгу сообщил, что РФ трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары, в том числе по Киеву. Полиция 23-25 августа призывает украинцев особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о последних событиях на фронте и вокруг Украины смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".