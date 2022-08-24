Украина обязательно ответит на удар россиян по ж/д станции в Чаплино Днепропетровской области.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Ответ будет – железно. Прилетит обязательно, можете даже не сомневаться. Завтра с утра будут уже какие-то новости.

Максимум сутки-двое, если надо подготовка, доразведка целей серьезных, жирных. В ближайшее время что-нибудь прилетит в ответ", – сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН во вторник, 24 августа, заявил, что в Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, в Донецке сообщили о прилете в ТЦ "Галактика". После удара начался пожар.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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