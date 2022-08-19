В ночь с 18 на 19 августа российские войска обстреляли три района Днепропетровской области: Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Апостоловской громаде Криворожского района в результате обстрела погиб 36-летний мужчина. Удар наносился из "Ураганов". В селе Перше Травня повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской громады били из ствольной артиллерии, есть разрушения. Люди не пострадали.

В Меживской громаде Синельниковского района в результате обстрела ранен 12-летний мальчик, который в момент удара спал дома. Его дом россияне обстреляли из РСЗО "Торнадо С". Ребенок попал в больницу, его прооперировали. Также в громаде пострадали жилые дома.

По Никополю враг выпустил 10 снарядов из ствольной артиллерии. Пострадали до 20 многоэтажек, десяток магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя ЛЭП, работают электрики. Люди не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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