В ночь с 23 на 24 августа россияне ударили ракетами по Запорожью. Снаряды попали по объектам инфраструктуры в Шевченковском и недалеко от Коммунарского районов.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его данным, предварительно, обошлось без жертв.

Война в Украине продолжается уже 182-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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